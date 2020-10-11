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Доктор Мясников объяснил, как найти рак по лимфоузлам

По его словам, лимфоузел считается увеличенным при размере в сантиметр.

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Фото © Instagram / alexander_myasnikov1

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что увеличенные лимфоузлы над ключицей являются признаками рака.

По словам доктора, увеличение органов лимфосистемы связано с реакцией на изменения в организме, например при хронической усталости, простуде, болезни зубов или даже кошачьих царапинах. Но увеличение лимфоузлов над ключицей говорит совсем о другом.

Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел — это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы — это всё-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы, — отметил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Врач добавил, что лимфоузел считается увеличенным при размере в сантиметр. Если же он мягкий и подвижный, это не опасно. Доктор призвал идти к врачу, когда лимфоузел твёрдый, болит и спаян с кожей.

Онколог рассказал о простом способе предотвращения рака

По его словам, интересное хобби также оказывает положительное влияние на организм.

Ранее Мясников назвал неочевидную причину болезней сердца и рака.

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