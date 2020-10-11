"Коек не хватает, кислород в дефиците". СМИ сообщили о желании украинских политиков тайно купить российскую вакцину от CoViD-19

Украинские политики начали искать, где можно неофициально купить российскую вакцину от коронавируса, об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в пропрезидентской партии "Слуга народа".

— На Украине сейчас ажиотаж: политики интересуются, где можно неофициально купить российскую вакцину. Многие эксперты ежедневно рассказывают, что нельзя закупать вакцину только потому, что она создана в России. Такое отношение поражает: лучше пусть украинцы умирают, но главное — ничего не приобретать российского. И кому хуже? — сказал собеседник телеканала.

Источник в украинском Минздраве выразил мнение, что Незалежная оказалась не готова к эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что больницы переполнены, а некоторые врачи предлагают заражённым самим договариваться о госпитализации. Коек на всех не хватает, кислород, столь необходимый для терапии, становится дефицитом.

Собеседник RT выразил уверенность, что единственная возможность спасти ситуацию — это закупить в России вакцину, поскольку ситуация с CoViD-19 ещё не достигла пика, будет только хуже, а Украина не может себе позволить полностью закрыться на карантин.

Другой источник, из партии "Батьковщина", полагает, что страна не может создать свою вакцину, поскольку у неё не хватит денег и специалистов. Он призвал не политизировать вопрос с закупкой российского препарата и добавил, что этот вопрос давно обсуждается в высших кругах, но открыто его поднять не решаются.

Ранее на Украине предложили закупить у России вакцину от CoViD-19. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности предоставить Незалежной препарат "Спутник V".