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"Коек не хватает, кислород в дефиците". СМИ сообщили о желании украинских политиков тайно купить российскую вакцину от CoViD-19

По словам представителя Минздрава, здравоохранение Незалежной не справляется с наплывом пациентов, необходимый для терапии кислород становится дефицитом, а больные вынуждены сами договариваться о госпитализации.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Украинские политики начали искать, где можно неофициально купить российскую вакцину от коронавируса, об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в пропрезидентской партии "Слуга народа".

На Украине сейчас ажиотаж: политики интересуются, где можно неофициально купить российскую вакцину. Многие эксперты ежедневно рассказывают, что нельзя закупать вакцину только потому, что она создана в России. Такое отношение поражает: лучше пусть украинцы умирают, но главное — ничего не приобретать российского. И кому хуже? сказал собеседник телеканала.

"Можете забросать камнями". Депутат Рады заявил, что Украина обязана закупить вакцину от CoViD-19 у России

Парламентарий напомнил, что Незалежная уже приобретает у РФ топливо и электроэнергию.

Источник в украинском Минздраве выразил мнение, что Незалежная оказалась не готова к эпидемии коронавируса. Он подчеркнул, что больницы переполнены, а некоторые врачи предлагают заражённым самим договариваться о госпитализации. Коек на всех не хватает, кислород, столь необходимый для терапии, становится дефицитом.

Собеседник RT выразил уверенность, что единственная возможность спасти ситуацию — это закупить в России вакцину, поскольку ситуация с CoViD-19 ещё не достигла пика, будет только хуже, а Украина не может себе позволить полностью закрыться на карантин.

Другой источник, из партии "Батьковщина", полагает, что страна не может создать свою вакцину, поскольку у неё не хватит денег и специалистов. Он призвал не политизировать вопрос с закупкой российского препарата и добавил, что этот вопрос давно обсуждается в высших кругах, но открыто его поднять не решаются.

Ранее на Украине предложили закупить у России вакцину от CoViD-19. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности предоставить Незалежной препарат "Спутник V".

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса Путин сообщил 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

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