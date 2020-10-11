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"Люди, вы звери!" Лера Кудрявцева расплакалась в прямом эфире и напугала подписчиков — видео

"Сил нет, нервы не выдерживают", — призналась телезвезда.

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Видео © Instagram / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме" видеозапись, на которой она со слезами падает в кровать под грустную песню NILETTO "В мире людей".

Люди, вы звери! — подписала ролик Кудрявцева.

Неравнодушные поклонники начали спрашивать, что произошло и чем так расстроена звезда, и активно поддержали её. Видео за сутки набрало более миллиона просмотров.

Кудрявцева оказалась самой знаменитой алкоголичкой по версии Google, и её реакция говорит сама за себя

Люди используют Google для того, чтобы докопаться до истины. Но, судя по словам русских звёзд, система фильтрует слухи не лучше бабушек у подъезда.

Подписчики были взволнованы состоянием телеведущей и начали предполагать, что у неё начались проблемы в личной жизни или со здоровьем. Пользовательница с ником yristka2013 предположила, что Лера переживает из-за судьбы маленькой девочки из Свердловской области, которую мать морила голодом и держала в шкафу. Комментарий набрал более 700 лайков и сотню ответов.

Лерочка, не принимайте всё близко к сердцу. Главное — это семья и дом. Будьте счастливы

allazein

Господи! Что опять произошло? Не пугайте так!

tany19830719

Держись! Держись! Всё прощай и отпускай! Не держи! Отпускай!

klimm.ea

Просто устала. Что-то навалилось за эти дни всё подряд. Сил нет, нервы не выдерживают, — объяснила позже своё состояние телеведущая.

Между тем поводов для грусти у телеведущей достаточно. В апреле она рассказала, что потеряла третьего ребёнка. В мае звезда подала в суд на продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина с иском о защите чести и достоинства. А в августе мама Леры Кудрявцевой попала в больницу в Крыму с инсультом.

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