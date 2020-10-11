"Люди, вы звери!" Лера Кудрявцева расплакалась в прямом эфире и напугала подписчиков — видео

Видео © Instagram / leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме" видеозапись, на которой она со слезами падает в кровать под грустную песню NILETTO "В мире людей".

— Люди, вы звери! — подписала ролик Кудрявцева.

Неравнодушные поклонники начали спрашивать, что произошло и чем так расстроена звезда, и активно поддержали её. Видео за сутки набрало более миллиона просмотров.

Подписчики были взволнованы состоянием телеведущей и начали предполагать, что у неё начались проблемы в личной жизни или со здоровьем. Пользовательница с ником yristka2013 предположила, что Лера переживает из-за судьбы маленькой девочки из Свердловской области, которую мать морила голодом и держала в шкафу. Комментарий набрал более 700 лайков и сотню ответов.

Лерочка, не принимайте всё близко к сердцу. Главное — это семья и дом. Будьте счастливы allazein

Господи! Что опять произошло? Не пугайте так! tany19830719

Держись! Держись! Всё прощай и отпускай! Не держи! Отпускай! klimm.ea

— Просто устала. Что-то навалилось за эти дни всё подряд. Сил нет, нервы не выдерживают, — объяснила позже своё состояние телеведущая.