Боня похвасталась "бэтмобилем" с украинскими номерами в Монако. Подписчики подняли её на смех — видео

Видео © Instagram / viktoriabonya
Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня поделилась с подписчиками "Инстаграма" видео, на котором запечатлён "бэтмобиль", припаркованный у одного из заведений в Монако.
— В вашем городе такая машина может ездить по вашим дорогам? — поинтересовалась Боня.
Но от глаз комментаторов не укрылась маленькая деталь: на эксклюзивной машине оказались украинские номера. Это стало предметом бурного обсуждения и юмора.
Бэтмен таки существует! И у него украинские номера!
Это кореша Зеленского рулят, наверное
Бэтмен из бандеровщины!
"А считали, что я несу ахинею!" Боня ответила на заявления Минцифры об опасности вышек 5GМодель отметила, что изучала вопрос с разных сторон, но раньше на её слова не обращали внимания.
Многие пользователи отметили ненатуральный вид автомобиля, который выглядит будто пластмассовый муляж. Сама Боня подписчикам не ответила.
Ранее телеведущая пожаловалась, что её дом в Монако дважды за десять дней ограбили. Виктория, по собственным подсчётам, лишилась почти 23 миллионов рублей.
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