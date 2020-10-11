Названы основные причины ухудшения зрения у детей

Период обучения в школе оказывает огромную нагрузку на глаза ребёнка, об этом заявил главный внештатный детский офтальмолог столичного Департамента здравоохранения Александр Тумасян.

Врач отметил, что наибольшее влияние на зрение оказывают электронные приборы, неправильное освещение и нарушение режима дня.

— Половина опрошенных школьников сознались, что проводят за электронными развлечениями до полутора часов в день. На втором месте стоит просмотр телевизора, — подчеркнул Тумасян в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Специалист добавил, что в престижных учебных заведениях (лицеях, гимназиях) вероятность ухудшения зрения увеличивается, она составляет 50% против 30–35% в обычных школах. Он связывает это с тем, что дети слишком долго выполняют домашние задания, более трёх часов в день, и не имеют достаточной физической нагрузки.

Среди российских школьников глазные заболевания имеют 17 из 10 000. На первом месте стоит близорукость. На втором — воспалительные заболевания переднего отрезка глаза и придаточного аппарата. Третью строчку занимает косоглазие.