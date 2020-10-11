Врач рассказал, как нормализовать давление без таблеток

Резкие перепады артериального давления могут привести к серьёзным последствиям для здоровья. О том, как нормализовать своё состояние без таблеток, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

— Например, если мы сильно волнуемся, если у нас учащены дыхание, пульс, то, естественно, будет поднято и давление. Если мы сядем и успокоимся, мы это давление понизим. Это достаточно простая методика, которая доступна любому человеку, её можно освоить, — отметил доктор в интервью радио Sputnik.

Водовозов также рассказал, какие продукты помогут нормализовать давление. Понизить его при помощи пищи или напитков невозможно, иначе, по словам врача, "все бы ходили сонные", а вот повысить — вполне.

Специалист отметил, что существует около ста продуктов, содержащих кофеин. Они противопоказаны гипертоникам, но при падении давления с их помощью можно кратковременно поднять его и ускорить сердечный ритм.

Кроме того, на повышение давления влияет объём жидкости, поэтому можно потреблять солёные продукты, так как они способствуют её задержке.