"Где ваш бандеровский флаг?" Скандальная писательница Ницой пожаловалась на русификацию Львова

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на "русификацию" Львова и заявила, что жители не замечают, как "скатываются в русский мир".

— Дорогой Львов, стыдно спросить. Где ваш бандеровский флаг (флаг ОУН*. — Прим. Лайфа)? — поинтересовалась она в "Фейсбуке".

Ницой отметила, что на улицах всё чаще звучит русский язык, на нём преподают в школах и даже мэр Львова говорит по-русски.

— Я что-то не понимаю: это духовная столица Украины или уже нет? — возмутилась писательница.

Ранее Ницой увидела угрозу в русскоязычных сериалах.