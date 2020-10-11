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"Где ваш бандеровский флаг?" Скандальная писательница Ницой пожаловалась на русификацию Львова

Она отметила, что на улицах и в школах звучит русская речь и даже мэр пренебрегает мовой.

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Фото © Facebook / Лариса Ницой

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на "русификацию" Львова и заявила, что жители не замечают, как "скатываются в русский мир".

Дорогой Львов, стыдно спросить. Где ваш бандеровский флаг (флаг ОУН*. — Прим. Лайфа)? поинтересовалась она в "Фейсбуке".

Верховный суд Украины запретил Зеленскому выступать на русском языке

Ограничение будет действовать только на время исполнения им обязанностей президента страны.

Ницой отметила, что на улицах всё чаще звучит русский язык, на нём преподают в школах и даже мэр Львова говорит по-русски.

Я что-то не понимаю: это духовная столица Украины или уже нет? возмутилась писательница.

Ранее Ницой увидела угрозу в русскоязычных сериалах.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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