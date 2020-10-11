"Ещё попоём и выпьем рюмашку". Актёр Александр Михайлов вспомнил последние слова Нины Дорошиной перед смертью

Актёр Александр Михайлов вспомнил последние слова своей коллеги по сцене Нины Дорошиной, с которой снимался в легендарном фильме "Любовь и голуби".

— Когда она заболела, я порывался её увидеть, а она очень переживала, говорила: "Нет, Саша, я выздоровею, мы ещё попоём и выпьем рюмашку". Стеснялась! Виноват, что в последнее время не был с ней рядом, — сказал артист в эфире телеканала "Россия-1".

Михайлов отметил, что Дорошина была удивительной красивой и талантливой женщиной. По его словам, актриса могла "зарядить" партнёра так, что даже посредственный лицедей начинал играть прилично. Артист добавил, что был счастлив делить телеэкран с Ниной, ведь она была "просто поразительной".

На могиле актрисы коллега поблагодарил её за талант, который она подарила России, и за дружбу.