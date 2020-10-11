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"Ещё попоём и выпьем рюмашку". Актёр Александр Михайлов вспомнил последние слова Нины Дорошиной перед смертью

Актриса умерла в 2018 году от болезни системы кровообращения.

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Фото © ИТАР-ТАСС / Артём Геодакян

Актёр Александр Михайлов вспомнил последние слова своей коллеги по сцене Нины Дорошиной, с которой снимался в легендарном фильме "Любовь и голуби".

Когда она заболела, я порывался её увидеть, а она очень переживала, говорила: "Нет, Саша, я выздоровею, мы ещё попоём и выпьем рюмашку". Стеснялась! Виноват, что в последнее время не был с ней рядом, — сказал артист в эфире телеканала "Россия-1".

Михайлов отметил, что Дорошина была удивительной красивой и талантливой женщиной. По его словам, актриса могла "зарядить" партнёра так, что даже посредственный лицедей начинал играть прилично. Артист добавил, что был счастлив делить телеэкран с Ниной, ведь она была "просто поразительной".

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Он отметил, что артистка всегда удивляла как на сцене, так и вне сцены, а её уход — страшная потеря.

На могиле актрисы коллега поблагодарил её за талант, который она подарила России, и за дружбу.

Напомним, Нина Дорошина умерла 21 апреля 2018 года. Причиной её смерти была названа болезнь системы кровообращения.

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