Студенты сделали спорткар из мусора. Он разгоняется до 90 км/ч и весит в два раза меньше обычного авто

Студенты Технического университета Эйндховена, Нидерланды, создали спортивный автомобиль, почти полностью состоящий из переработанных отходов. Об этом сообщается на сайте учреждения.
"Мусорная машина" получила название Luca. В её состав вошли льняная ткань и переработанный пластик. Кузов, к примеру, состоит из материала, который используется в детских игрушках и кухонной утвари. Сиденья авто наполнены кокосовой стружкой и конским волосом.
Фото © Технический университет Эйндховена / Bart van Overbeeke
Luca с двумя электродвигателями и задним приводом достигает скорости 90 км/ч. Весит в два раза меньше обычного автомобиля — 360 кг без аккумуляторов и 400 кг — с ними. Без подзарядки может проехать 220 км.
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