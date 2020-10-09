Skoda назвала стоимость самой мощной Octavia. Цена тоже супер

Skoda Karoq, KIA Seltos и дикие "китайцы". Самые ожидаемые кроссоверы в России Компактные и не очень компактные SUV "накрывают" Россию. В 2020 году на российский рынок приедет сразу несколько интересных автомобилей. Большая часть из них уже распродана по предзаказам.