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Skoda назвала стоимость самой мощной Octavia. Цена тоже супер

Предзаказать машину автомобилисты смогут в конце октября.

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Фото © Scoda

Чешский автопроизводитель Skoda озвучил стоимость заряженной версии Octavia-vRS 2.0 TSI, которая станет уже четвёртым поколением. Предзаказы на машину будут приниматься в конце октября, новинку автолюбители получат до конца года. Цены названы для Великобритании. О стоимости машины в России пока не известно, но уже можно проводить параллели.

По данным сайта CarsCoops, минимальная цена начинается от 31 495 фунтов, а это равно 40 552 долларам. Соответственно, в российских рублях за машину придётся отдать 3,13 миллиона. Вариация Combi в кузове универсал будет стоить от 3,29 млн рублей.

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Компактные и не очень компактные SUV "накрывают" Россию. В 2020 году на российский рынок приедет сразу несколько интересных автомобилей. Большая часть из них уже распродана по предзаказам.

Автомобиль оснащён динамической системой управления, адаптивным круиз-контролем, спортивными креслами с подогревом, спутниковой навигацией, трёхспицевым спортивным кожаным рулём, а также другими опциями.

Ранее Лайф сообщал, что в России назвали самую популярную марку авто 2020 года.

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