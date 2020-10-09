За секунды до обстрела. Лайф публикует кадры из храма в Нагорном Карабахе, где ранило журналистов

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В распоряжении Лайфа оказались кадры, сделанные буквально за секунды до обстрела собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуше в Нагорном Карабахе. Ранения получили два российских журналиста и их сопровождающий.

На кадрах запечатлены Юрий Котенок и Левон Арзанов, снимает сопровождавший их Грант Бадалян (представитель фонда "Айкаберт"). На последних секундах нарастает гул, как от пролетающего самолёта.