Воздушные караваны с оружием иссякают. Из-за дипломатического скандала поддержка Турции в Карабахе может ослабнуть

Ключевые поставщики страны столкнулись с колоссальным дипломатическим давлением из-за боевых действий в Нагорном Карабахе и постепенно прекращают продажу оружия.

Почему это произошло?

Проблемы с вооружением и боеприпасами у Азербайджана появились почти через неделю после начала активных боевых действий в районе Нагорного Карабаха. Высокий расход боеприпасов, прежде всего снарядов и ракет для систем залпового огня, вынудил азербайджанских военных постепенно менять тактику. Обстрел территории, которую сухопутные войска страны пытаются захватить, проводился как с помощью советских систем залпового огня, так и израильского оружия. Использование большого числа снарядов и ракет заставило Баку прибегнуть к необычному решению: за тот период, что ведутся боевые действия, только в Израиль самолёты транспортной компании Silk Way Airlines (официального грузового перевозчика, зафрахтованного под военные контракты) летали несколько раз.

Фото © ТАСС / АР / Dmitri Lovetsky

С отправкой борта в Израиль всё более-менее понятно. Из-за высокой активности беспилотников над районом боевых действий их количество сильно уменьшилось. Часть сбили ПВО Нагорно-Карабахской Республики, другая часть была потеряна из-за непростых погодных условий, поэтому пополнять запасы по уже заключённым с Израилем контрактам рано или поздно пришлось бы. Любопытнее всего другое. В последние два года в СМИ неоднократно появлялись сообщения, что азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines создала в Баку международный хаб по переброске вооружений из Восточной Европы на Ближний Восток. Не исключено, что под видом международной торговли пару лет азербайджанские военные наращивали боевой потенциал, активно закупая боеприпасы для советских комплексов, оставшихся на вооружении страны после развала СССР.



Директор программы по новым технологиям и международной безопасности "ПИР-Центра" Вадим Козюлин пояснил, что закупаться оружием Азербайджан может сразу в нескольких странах.

Украина продаёт дешёвые советские боеприпасы, а Израиль поставляет дроны и барражирующие боеприпасы. Советское оружие и боеприпасы могут закупать и в Ираке. Оформление поставки обычно занимает долгое время. А из Ирака это можно быстрее делать. Кроме того, многие страны не поставляют оружие в зоны конфликта. Международное право к этому призывает. Но Украина, Ирак и Израиль к этому вопросу подходят более гибко Вадим Козюлин Директор программы по новым технологиям и международной безопасности "ПИР-Центра"

Как в Азербайджан, так и в страны Ближнего Востока оружие советского образца попадало преимущественно через болгарский хаб Варна, который давно известен тем, что используется контрабандистами всех мастей для переброски оружия на Ближний Восток как по воздуху, так и морем. Однако в последние дни самолёты Silk Way в Болгарию не летали, зато регулярно бывали в Израиле, Ираке... и на Украине. Правда, с Израилем работать в прежнем режиме уже не получится. В начале октября посол Армении в Израиле Армен Смбатян заявил, что израильские дипломаты пообещали прекратить поставки вооружений в ближайшие несколько дней.

Турецкий "автомат Калашникова"

Применение беспилотников Bayraktar TB-2, а также, вероятно, присутствие истребителей F-16 ВВС Турции на авиабазе Гянджа поставило союзников НАТО перед выбором: легализовать действия Турции и прямую поддержку Азербайджана или, наоборот, начать "закручивать гайки". Несмотря на то, что общей чётко выраженной позиции по этому поводу у США и НАТО нет, а призыв главы турецкого МИД поддержать Азербайджан не был услышан, лёд, похоже, тронулся. Первый серьёзный удар по военной промышленности Турции уже нанесён. Крупные компании, на базе которых выпускались некоторые детали для истребителей F-35, выведены из игры. Турция не только не получит истребители пятого поколения, но и совсем скоро рискует столкнуться с санкционным давлением из-за использования зарубежных решений в собственных истребителях TF-X.

Но совершенно внезапно удар по турецкой "оборонке" нанесли те, кто хорошо зарабатывает на военной кооперации. Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что в стране началось расследование относительно экспорта военной продукции в Турцию и до тех пор, пока оно не завершится, ни одна военная система канадского производства турецким заказчикам отгружаться не будет. На первый взгляд рядовое событие интересно как минимум по двум причинам.

In line with 🇨🇦's robust export control regime and the ongoing investigation, I have suspended the relevant export permits to #Turkey.



🇨🇦 calls for measures to be taken immediately to stop the violence and protect civilians. pic.twitter.com/mCLmjWKq4G — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) October 5, 2020

Во-первых, страны Запада обычно поддерживают своих союзников по НАТО. Однако Турция, открыто поддержавшая Азербайджан по военным и дипломатическим каналам, перешла все границы приличия и открыто предлагает вмешаться в военный конфликт на стороне атакующих.

Во-вторых, запрет на экспорт канадской военной техники и оборудования фактически лишает Турцию местного "автомата Калашникова" — беспилотников Bayraktar TB-2, которые уже стали символом нового витка боевых действий за Нагорный Карабах. Прелесть состоит в том, что в целях экономии компания Baykar закупает в Канаде "глаза" для своего беспилотника. Полусферу WESCAM MX-15D часто называют "глазом орла" — с помощью этого устройства беспилотник может прицеливаться, применять ракеты, а также записывает всё на видео благодаря камере с высоким разрешением. Производит их компания L3Harris WESCAM со штаб-квартирой и производством в Онтарио. Последних местные общественники, НКО и правозащитники уже обвинили в "грубом пренебрежении человеческими жизнями", после чего волна возмущения дошла до МИД, и теперь канадские оружейники уже не смогут отмахнуться от расследования и совершенно точно лишатся прибыли.

Для Турции такой скандал ничего хорошего не сулит. И хотя оборонные компании страны долгие годы работают над собственными тепловизорами, камерами и лазерами, добиться того же качества, что и у западных продуктов, будет очень тяжело. Большого труда заменить канадские блоки на собственные турецким оружейникам не составит, однако ещё одной проблемой может стать больше уже до конца 2020 года.