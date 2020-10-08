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В Госдепе оценили успешный запуск новейшей российской ракеты "Циркон"

Её примут на вооружение армии на рубеже 2020–2021 годов.

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Вашингтон следит за российскими ракетными испытаниями и учитывает их при формировании политики Соединённых Штатов в сфере контроля над вооружениями. Об этом со ссылкой на представителя Госдепа сообщает РИА "Новости".

Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности, — пояснил собеседник агентства.

10 скоростей звука. Что известно о новейшей ракете "Циркон"

В ближайшее время российский флот перевооружится на ракеты нового типа. Дальность и скорость ракеты позволят реагировать на любые угрозы, возникающие на море.

Ранее в Белом море состоялся первый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет принята на вооружение армии на рубеже 2020–2021 годов. Дальность полёта составила 450 км, ракета успешно поразила морскую цель.

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