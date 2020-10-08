В Госдепе оценили успешный запуск новейшей российской ракеты "Циркон"

Вашингтон следит за российскими ракетными испытаниями и учитывает их при формировании политики Соединённых Штатов в сфере контроля над вооружениями. Об этом со ссылкой на представителя Госдепа сообщает РИА "Новости".

— Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности, — пояснил собеседник агентства.