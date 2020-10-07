Путину доложили об успешном запуске ракеты "Циркон" — видео испытаний

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о первом пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" по морской цели, который прошёл успешно.

— Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота — 28 километров. Время полёта — четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 махов, — рассказал глава Генштаба.

Герасимов отметил, что после завершения испытаний комплексом планируется оснащать подводные лодки и корабли. В свою очередь, российский лидер поздравил всех причастных к созданию "Циркона" с успешным запуском и поблагодарил за проделанную работу и результаты.

— Работа над системой "Циркон" и этап, о котором вы только что доложили, этап проведения успешного испытания этой ракеты, — это большое событие не только в жизни вооружённых сил, но и всей России, всей страны, — сказал глава государства.

Он отметил, что оснащение армии и флота новейшими, не имеющими аналогов в мире системами вооружения обеспечивает обороноспособность страны на долгосрочную перспективу. Путин также выразил надежду, что и в дальнейшем специалисты, занимающиеся перевооружением вооружённых сил, будут работать так же эффективно и настойчиво.