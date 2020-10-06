Российский Су-27 перехватил четыре британских военных самолёта над Чёрным морем — видео

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа поднялся в воздух для перехвата четырёх британских военных самолётов. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Позже было опубликовано видео инцидента.

Уточняется, что иностранные воздушные суда обнаружили над нейтральными водами Чёрного моря в тот момент, когда они приближались к государственной границе России.

— Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун", самолёт-заправщик КС-3 ВВС Великобритании и сопроводил их над акваторией Чёрного моря, — говорится в сообщении.

Добавим, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было.