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Российский Су-27 перехватил четыре британских военных самолёта над Чёрным морем — видео

Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

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Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа поднялся в воздух для перехвата четырёх британских военных самолётов. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Позже было опубликовано видео инцидента.

Уточняется, что иностранные воздушные суда обнаружили над нейтральными водами Чёрного моря в тот момент, когда они приближались к государственной границе России.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135, два истребителя "Тайфун", самолёт-заправщик КС-3 ВВС Великобритании и сопроводил их над акваторией Чёрного моря, — говорится в сообщении.

Российский Су-27 поднялся в воздух для перехвата двух бомбардировщиков США над Балтикой

Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

Добавим, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения границы РФ допущено не было.

После того как британские военные самолёты удалились от границы России, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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