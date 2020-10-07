10 скоростей звука. Что известно о новейшей ракете "Циркон"

В ближайшее время российский флот перевооружится на ракеты нового типа. Дальность и скорость ракеты позволят реагировать на любые угрозы, возникающие на море.

Почему сейчас?

Несмотря на то что ракета "Циркон" (и весь комплекс в целом) поражает воображение своей технологичностью, разрабатывают оружие достаточно давно. Создание ракеты началось в 2011 году, а бросковые и лётные испытания проводят на регулярной основе лишь с 2015-го. Главная проблема в создании "Циркона" состояла в том, чтобы заставить ракету лететь существенно быстрее скорости звука. Не то чтобы у российских инженеров были с этим проблемы — ракеты "Оникс" (комплекс "Бастион") и "БраМос" свои задачи решали, и вполне успешно. Но у потенциального противника на море — американского флота и стран НАТО — в последние годы появилось много решений, снижающих эффективность ракетного удара даже сверхзвуковыми ракетами.

Почти десять лет испытаний для гиперзвукового оружия — вполне приличный срок, особенно с учётом перспективности и малоизученности технологии. Кстати, гиперзвуковая ракета "Циркон" не вполне типичный представитель оружия Судного дня. Принцип действия всех противокорабельных ракет предыдущего поколения прост: после запуска они "крадутся" над поверхностью воды и, если их никто не заметил, проламывают кораблю борт, взрываясь где-нибудь в районе мостика или топливного хранилища. "Циркон" атакует цели по-другому.

Ракета стартует из контейнера вертикально, и лишь на высоте нескольких метров в работу включается твердотопливный ракетный ускоритель. После разгона и вывода на высоту в два десятка километров в работу включается гиперзвуковой двигатель, а сама ракета начинает планировать к цели по баллистической траектории. В этом "Циркон", кстати, очень похож на другой гиперзвуковой ракетный комплекс, "Кинжал", который для удобства поместили на истребители МиГ-31К. Если бы "Циркон" разгонялся до такой скорости на горизонтальной траектории, то кинетической энергии могло вполне хватить, чтобы проломить нос авианосца, пролететь сквозь него и выйти из задней части.

Любая подлодка

С современным оружием и тем более с ракетами всегда есть недосказанность. Официальные сообщения об испытаниях такого оружия крайне скупы на подробности. Стрельбы ракетой "Циркон" с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 по морской цели не стали исключением. В сообщении Минобороны есть и первые "выходные" данные: скорость — 8,5 Маха, дальность — 450 километров, подлётное время — 4 минуты 30 секунд.

Источники Лайфа в ОПК и Минобороны отмечают, что с фрегата дальней морской зоны должны произвести ещё один (в крайнем случае два) испытательный пуск на предельную дальность, после чего эстафетную палочку гиперзвуковой стрельбы передадут экипажу "охотника за авианосцами" — АПЛ проекта 885 "Ясень". Почти наверняка можно сказать, что запускать ракеты будет "Северодвинск" — первая и (пока что) единственная многоцелевая субмарина в составе флота. Вторая подлодка проекта, АПЛ "Казань", скорее всего, не успеет войти в состав флота к началу испытаний ракет "Циркон".

Бывший командир ракетно-артиллерийской боевой части на подлодке К-148 Андрей Чугунов пояснил, что главная прелесть "Циркона" — контейнер, в котором размещается ракета.

Пусковой контейнер, габариты которого значительно меньше, чем советские решения в этой области, позволит модернизировать и другие подлодки. Я боюсь давать точные оценки, но, насколько я понимаю, снижение объёма, необходимого для размещения систем такого типа, позволит установить примерно 48–50 ракет. Ещё раз повторюсь, что я могу ошибаться по количеству ракет. Вполне возможно, что их там может быть и 60, и даже 70 Андрей Чугунов Бывший командир ракетно-артиллерийской боевой части на подлодке К-148

В любой точке мира

По своей сути 3М22 "Циркон" — билет во вторую жизнь для всех российских подлодок, включая новые субмарины проекта 885. Источники Лайфа в оборонно-промышленном комплексе отмечают, что любая из субмарин, например подлодки проекта 949А "Антей", может быть перестроена под "носитель смешанного вооружения".

Такая субмарина сможет решать и противолодочные, и противокорабельные, и любые другие задачи. Помимо торпедного вооружения, можно поставить и "Цирконы", и "Калибры". То есть одна субмарина сможет решать сразу несколько типов задач без ущерба для скрытности и эффективности Источник Лайфа в ОПК

Такое решение позволит российскому флоту обозначать присутствие в любом регионе мира. В том числе и на Ближнем Востоке, и в Тихом океане, и, разумеется, в Арктике.

А что у них?

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В США гиперзвуковых ракет на вооружении (да и на испытаниях) пока нет. Единственный представитель этого семейства — ракета AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носителями которой должны стать самолёты стратегической авиации. Ракеты морского базирования нет и в ближайшее время, судя по всему, не появится сразу по двум причинам.

Во-первых, все ракеты, включая противокорабельную Harpoon, которую ВМС США даже пришлось вернуть обратно в строй из-за дефицита вооружения, это даже не вчерашний день, а позапозавчерашний в плане боевой эффективности. Её вполне могла бы заменить сверхзвуковая SM-6, которую в основном используют как противоракету. Несколько лет назад одна SM-6 даже потопила на учениях списанный фрегат USS Reuben James, однако на этом её противокорабельные возможности были исчерпаны.

Во-вторых, несмотря на заявления президента США Трампа, "супер-пупер-ракеты" в Америке по-прежнему нет, и сроки её появления остаются неясными. Не помогают делу даже огромные контракты с Boeing / Lockheed Martin. У последних, кстати, есть чётко обозначенный дедлайн — не позднее 2021 года. Разумеется, когда речь заходит о массовом производстве оружия, то США, вне всякого сомнения, оказываются впереди планеты всей. Но до того, как начать производство ракеты, её нужно создать, испытать и убедить военных, что ею можно пользоваться. А пока это не сделано, у российских военных и промышленности есть время склонить чашу весов на свою сторону.