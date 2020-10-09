Путин обсудил с членами Совбеза Дальний Восток и Южный Кавказ

Президент РФ Владимир Путин провёл в формате видеоконференции встречу с членами Совета безопасности России. Среди поднятых тем были в том числе ситуация на Дальнем Востоке, а также у границ России на Южном Кавказе.

— Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии. Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе, — сказал президент РФ, открывая встречу.

Напомним, что учёные сейчас ищут источники обширного загрязнения океана у берегов Камчатки. В результате ЧП погибло много морских животных. Разбираются в этой ситуации несколько ведомств.