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Путин обсудил с членами Совбеза Дальний Восток и Южный Кавказ

Ранее глава государства называл трагедией конфликт, который вновь вспыхнул в Нагорном Карабахе.

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Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провёл в формате видеоконференции встречу с членами Совета безопасности России. Среди поднятых тем были в том числе ситуация на Дальнем Востоке, а также у границ России на Южном Кавказе.

Мы в плановом порядке сегодня поговорим о ситуации на Дальнем Востоке, об обеспечении интересов России в Дальневосточном регионе и в Юго-Восточной Азии. Затем, разумеется, обсудим ситуацию, которая происходит совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе, — сказал президент РФ, открывая встречу.

Путин впервые прокомментировал вооружённый конфликт в Карабахе

Россия готова исполнить союзнические обязательства перед Арменией, подчеркнул глава государства.

Напомним, что учёные сейчас ищут источники обширного загрязнения океана у берегов Камчатки. В результате ЧП погибло много морских животных. Разбираются в этой ситуации несколько ведомств.

А на Кавказе продолжается вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Там гибнут в том числе мирные жители.

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