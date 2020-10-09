Россиянин впал в кому после недели лечения CoViD-19 парацетамолом

Житель Пермской области оказался в коме после недели лечения от коронавируса парацетамолом. По словам его сестры, мужчину сначала доставили в больницу села Култаево, где врач к нему "подходила раз в сутки". Поскольку состояние пациента ухудшилось, его перевели в другое медучреждение, но там ситуация была не намного лучше.