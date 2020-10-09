Россиянин впал в кому после недели лечения CoViD-19 парацетамолом

Житель Пермской области оказался в коме после недели лечения от коронавируса парацетамолом. По словам его сестры, мужчину сначала доставили в больницу села Култаево, где врач к нему "подходила раз в сутки". Поскольку состояние пациента ухудшилось, его перевели в другое медучреждение, но там ситуация была не намного лучше.
— Моего брата лечили в Верещагино неделю парацетамолом. Сейчас он на ИВЛ, находится в коме 12 суток, — цитирует женщину портал Ura.ru.
Теперь же за жизнь мужчины борются врачи Пермской краевой клинической больницы.
Россиян могут начать лечить от коронавируса как Трампа — специальным "коктейлем"Однако такой препарат сложен в производстве и требует больших затрат.
Как уже сообщал Лайф, в России за сутки впервые выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса. Общее количество выздоровевших накануне преодолело миллионный рубеж.
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