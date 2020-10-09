Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввёл режим ЧП на территории Бишкека и поручил Генштабу страны ввести в город войска для охраны правопорядка. Ограничения вступают в силу с 20:00 по местному времени и продлятся как минимум до 21 октября.

— Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкека Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Киргизии.

Комендантом Бишкека на время действия режима ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев.