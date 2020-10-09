Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввёл режим ЧП на территории Бишкека и поручил Генштабу страны ввести в город войска для охраны правопорядка. Ограничения вступают в силу с 20:00 по местному времени и продлятся как минимум до 21 октября.
— Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкека Кыргызской Республики на период с 20:00 9 октября 2020 года до 08:00 21 октября 2020 года, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Киргизии.
Комендантом Бишкека на время действия режима ЧП назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев.
Кремль — о ситуации в Киргизии: Элементы хаоса налицоС понедельника в республике продолжаются массовые протесты.
Напомним, что беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.
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