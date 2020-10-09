Кремль — о ситуации в Киргизии: Элементы хаоса налицо

Москва оценивает ситуацию в Киргизии как сложную, запутанную и хаотичную. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Элементы хаоса налицо. Ярко выраженные элементы хаоса, — отметил представитель Кремля.

По его словам, РФ заинтересована в нормализации ситуации и желает коллегам в Киргизии как можно скорее стабилизировать её.

Напомним, что беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.

Сегодня, 9 октября, Жээнбеков подписал указ, согласно которому в отставку уйдёт всё правительство во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.