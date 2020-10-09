Экологическая ситуация на Камчатке. Онлайн. Неделя вторая

Группа учёных Кроноцкого заповедника, активисты Greenpeace и представители КамчатНИРО отправились к мысу Налычево, острову Крашенинникова и мысу Шипунский, чтобы определить границы загрязнения океана у побережья Камчатки. Вместе с ними в море вышла съёмочная группа Лайфа. Учёные рассказали о пугающих итогах осмотра дна залива:

Видео: © LIFE

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что за последнюю неделю собраны сотни анализов, над которыми работают лучшие лаборатории России. Карту с информацией о результатах исследований опубликовали на официальном сайте правительства региона:

Изображение с сайта kamgov.ru

А вот как выглядит побережье Камчатки с орбиты Земли. Фото выложил космонавт Иван Вагнер:

I’ve been hearing about an ecological disaster in #Kamchatka, a truly unique region of our planet. As a result of #AvachaGulf offshore waters pollution, thousands of sea animals suffered. pic.twitter.com/txrwGLMZI3 — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 6, 2020