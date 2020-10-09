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Экологическая ситуация на Камчатке. Онлайн. Неделя вторая

Вся страна следит за ситуацией на полуострове, где гибнут обитатели океана, а люди жалуются на проблемы со здоровьем после контакта с морской водой. Эксперты, в том числе независимые, пытаются выяснить причину ЧП. Лайф в режиме онлайн рассказывает о положении дел в регионе.

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Группа учёных Кроноцкого заповедника, активисты Greenpeace и представители КамчатНИРО отправились к мысу Налычево, острову Крашенинникова и мысу Шипунский, чтобы определить границы загрязнения океана у побережья Камчатки. Вместе с ними в море вышла съёмочная группа Лайфа. Учёные рассказали о пугающих итогах осмотра дна залива:

Видео: © LIFE

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что за последнюю неделю собраны сотни анализов, над которыми работают лучшие лаборатории России. Карту с информацией о результатах исследований опубликовали на официальном сайте правительства региона:

Изображение с сайта kamgov.ru

Изображение с сайта kamgov.ru

А вот как выглядит побережье Камчатки с орбиты Земли. Фото выложил космонавт Иван Вагнер:

Лайф следит за ситуацией на Камчатке с первых дней. Почитать о том, что происходило ранее, вы можете здесь.

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