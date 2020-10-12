В РАН назвали виновника гибели животных на Камчатке

Морских беспозвоночных животных на Камчатке убили токсины, которые выделяют микроводоросли Gymnodinium. Об этом заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

— Высокие концентрации были отмечены только для представителей рода Gymnodinium — они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно: именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных, — цитирует его РИА "Новости".

Ранее в качестве приоритетной выдвигалась ещё одна версия ЧП — утечка с полигонов ядохимикатов. Однако сегодня стало известно, что пробы с Козельского полигона и из близлежащих к нему водоёмов не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжёлым металлам. Эксперты подчёркивают также, что полигон в течение 20 лет находится под постоянным контролем целого ряда служб. Поэтому учёные считают, что это место не могло стать причиной загрязнения Авачинской бухты.

Та же ситуация и с Радыгинским полигоном — он используется как стрельбище и там не хранят ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения.