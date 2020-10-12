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В РАН назвали виновника гибели животных на Камчатке

Ранее в качестве приоритетной выдвигалась ещё одна версия ЧП — утечка с полигонов ядохимикатов, но она не подтвердилась.

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Фото © Wikipedia

Морских беспозвоночных животных на Камчатке убили токсины, которые выделяют микроводоросли Gymnodinium. Об этом заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

Высокие концентрации были отмечены только для представителей рода Gymnodinium — они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно: именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных, — цитирует его РИА "Новости".

Сейсмолог заявил, что опасные токсины "водорослей-зомби" двигаются вдоль побережья Камчатки на юг

При этом специалист уверен, что экологическая катастрофа имеет природный характер.
Ранее в качестве приоритетной выдвигалась ещё одна версия ЧП — утечка с полигонов ядохимикатов. Однако сегодня стало известно, что пробы с Козельского полигона и из близлежащих к нему водоёмов не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжёлым металлам. Эксперты подчёркивают также, что полигон в течение 20 лет находится под постоянным контролем целого ряда служб. Поэтому учёные считают, что это место не могло стать причиной загрязнения Авачинской бухты.

В Росприроднадзоре не выявили техногенных причин загрязнения у берегов Камчатки

Специалисты ждут окончательного вердикта учёных РАН, изучающих место катастрофы.

Та же ситуация и с Радыгинским полигоном — он используется как стрельбище и там не хранят ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения.

Напомним, первыми заподозрили неладное сёрферы, отдыхавшие на пляже Авачинского залива. Сперва их смутил зеленоватый оттенок воды, а потом многим из них потребовалась помощь медиков, которые диагностировали у них ожоги роговицы. Позже на побережье выбросило множество морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Среди причин экологического ЧП называлась в том числе утечка с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов. Однако сейчас эксперты на первое место выдвинули версию с токсичными "водорослями-зомби".

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