Версия водорослей-убийц у берегов Камчатки вышла на первое место

Причиной загрязнения Авачинского залива могли стать токсичные водоросли, численность которых возрастает при цветении воды во время так называемых красных приливов. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства Камчатского края.
— Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место, — заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
Учёный отметил, что нужно провести морские экспедиции и разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние. Он пояснил, что красный прилив не значит, что вода красная. Такое название используется для явления, когда выделяются сильные токсины. Они влияют как на морских обитателей, так и на людей.
Экологическая ситуация на Камчатке. Онлайн. Неделя втораяВся страна следит за ситуацией на полуострове, где гибнут обитатели океана, а люди жалуются на проблемы со здоровьем после контакта с морской водой. Эксперты, в том числе независимые, пытаются выяснить причину ЧП. Лайф в режиме онлайн рассказывает о положении дел в регионе.
Впрочем, техногенные факторы загрязнения Озеров также не исключает.
— Мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее, — сказал учёный.
Как сообщал Лайф, в конце сентября на побережье Авачинского залива выбросило тысячи мёртвых морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Назывались две возможные версии случившегося.
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