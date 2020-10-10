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С помощью спутника нашли судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки

Впрочем, объём выбросов с него не мог повлечь катастрофу такого масштаба, которая наблюдается в Авачинском заливе.

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Благодаря спутниковым снимкам было найдено судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов счёл маловероятным причастность этого судна к экологической катастрофе, но виновных всё равно привлекут к ответственности.

Обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы, — сообщил губернатор в "Инстаграме".

Также глава региона рассказал, что предложил зарубежным учёным подключиться к исследованиям Тихого океана. Он считает необходимым принять во внимание мнения иностранных экспертов и опыт других стран. Солодов подчеркнул важность обнаружения истинной причины экологического происшествия на Камчатке.

В зоне загрязнения океана у берегов Камчатки обнаружена живая рыба

Впервые в истории Росприроднадзора для глубоководных исследований Авачинского залива был использован аппарат для подводной съёмки.

Как сообщал Лайф, в конце сентября на побережье Авачинского залива выбросило тысячи мёртвых морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии.

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