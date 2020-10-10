С помощью спутника нашли судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки

Благодаря спутниковым снимкам было найдено судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов счёл маловероятным причастность этого судна к экологической катастрофе, но виновных всё равно привлекут к ответственности.

— Обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в семь утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы, — сообщил губернатор в "Инстаграме".

Российские спутники #ДЗЗ проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова.



Несмотря на облачность, была проведена съемка, результаты которой переданы в следственные органы и властям Камчатского края для проведения дальнейшей экспертизы pic.twitter.com/y7ishdbrkn — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2020

Также глава региона рассказал, что предложил зарубежным учёным подключиться к исследованиям Тихого океана. Он считает необходимым принять во внимание мнения иностранных экспертов и опыт других стран. Солодов подчеркнул важность обнаружения истинной причины экологического происшествия на Камчатке.