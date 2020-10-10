В зоне загрязнения океана у берегов Камчатки обнаружена живая рыба

Сообщения о полном вымирании животных из-за загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке не соответствуют действительности. При проверке акватории было зафиксировано наличие не только микроорганизмов, но и рыбы. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
— Сегодня мы на катере выходили в бухты Тихую и Безымянную, опускали там этот подводный аппарат. У нас есть съёмки дна с 5–7 метров и с 9–12 метров. По предварительным данным визуального контроля, мы видим живые микроорганизмы и живую рыбу, — рассказала Светлана Радионова, предложив в скором времени опубликовать фото и видео со дна залива.
Также глава Росприроднадзора добавила, что предварительные анализы не выявили никаких специфических вредных веществ в акватории. Но в любом случае забор проб будет продолжен.
Опубликована карта с результатами проб воды на КамчаткеПолучить доступ к итогам исследований на содержание загрязняющих веществ может любой.
Как сообщал Лайф, в конце сентября на побережье Авачинского залива выбросило тысячи мёртвых морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии.
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