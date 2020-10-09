Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Глава Камчатки опроверг сообщения о гибели всего живого в Авачинском заливе

По последним данным, поражение было локальным.

31

Фото © ТАСС / Анна Стрельченко

Фото © Instagram / vv_solodov

Данные от учёных, которые побывали в бухтах Авачинского залива Камчатки, не подтверждают факта гибели всего живого в воде у берега из-за загрязнения. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов.

Экспедиция выехала на исследовательском судне. Дошла до мыса Налычева. Совершили четыре погружения. По текущим сведениям, бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте водоёма. — Прим. Лайфа), он более скудный в этой зоне акватории, но он полностью не вымер. И это означает, что ранее поступавшие сведения о гибели всего живого в районе Авачинского залива не подтверждаются, — сообщил Солодов в "Инстаграме".

Экологическая ситуация на Камчатке. Онлайн. Неделя вторая

Вся страна следит за ситуацией на полуострове, где гибнут обитатели океана, а люди жалуются на проблемы со здоровьем после контакта с морской водой. Эксперты, в том числе независимые, пытаются выяснить причину ЧП. Лайф в режиме онлайн рассказывает о положении дел в регионе.

Он отметил, что, по версии учёных, источником токсина могли стать микроводоросли. Но другие версии не исключаются, изучаются все "объекты накопленного экологического вреда". В том числе и версию о Козельском полигоне, где якобы могла быть утечка ракетного топлива. Однако, по заверению Солодова, там утечки не было. Местные власти в любом случае намерены добиться его рекультивации.

О том, что Камчатка переживает экологическое бедствие, стало известно в конце сентября. На побережье Авачинского залива выбросило тысячи мёртвых морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные заявляли, что там 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии.

Выбор редакции

Экологическая ситуация на Камчатке. Онлайн. Неделя вторая

сегодня в 10:17

"Звёзды, ежи мёртвые". Учёные рассказали Лайфу о пугающих итогах осмотра дна в Авачинском заливе

сегодня в 07:22

Найденную в шкафу полугодовалую девочку доставили в екатеринбургскую больницу — видео

сегодня в 16:19

Легенда о бедности и циничная правда. Раскрыты подробности переписки матери о продаже младенца

сегодня в 16:14

Под Тулой вышли на след пропавшей школьницы и преследовавшего её мужчины

сегодня в 16:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.