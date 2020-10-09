Глава Камчатки опроверг сообщения о гибели всего живого в Авачинском заливе

Фото © Instagram / vv_solodov
Данные от учёных, которые побывали в бухтах Авачинского залива Камчатки, не подтверждают факта гибели всего живого в воде у берега из-за загрязнения. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов.
— Экспедиция выехала на исследовательском судне. Дошла до мыса Налычева. Совершили четыре погружения. По текущим сведениям, бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте водоёма. — Прим. Лайфа), он более скудный в этой зоне акватории, но он полностью не вымер. И это означает, что ранее поступавшие сведения о гибели всего живого в районе Авачинского залива не подтверждаются, — сообщил Солодов в "Инстаграме".
Экологическая ситуация на Камчатке. Онлайн. Неделя втораяВся страна следит за ситуацией на полуострове, где гибнут обитатели океана, а люди жалуются на проблемы со здоровьем после контакта с морской водой. Эксперты, в том числе независимые, пытаются выяснить причину ЧП. Лайф в режиме онлайн рассказывает о положении дел в регионе.
Он отметил, что, по версии учёных, источником токсина могли стать микроводоросли. Но другие версии не исключаются, изучаются все "объекты накопленного экологического вреда". В том числе и версию о Козельском полигоне, где якобы могла быть утечка ракетного топлива. Однако, по заверению Солодова, там утечки не было. Местные власти в любом случае намерены добиться его рекультивации.
О том, что Камчатка переживает экологическое бедствие, стало известно в конце сентября. На побережье Авачинского залива выбросило тысячи мёртвых морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные заявляли, что там 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии.
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