Глава Камчатки опроверг сообщения о гибели всего живого в Авачинском заливе

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Данные от учёных, которые побывали в бухтах Авачинского залива Камчатки, не подтверждают факта гибели всего живого в воде у берега из-за загрязнения. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов.

— Экспедиция выехала на исследовательском судне. Дошла до мыса Налычева. Совершили четыре погружения. По текущим сведениям, бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте водоёма. — Прим. Лайфа), он более скудный в этой зоне акватории, но он полностью не вымер. И это означает, что ранее поступавшие сведения о гибели всего живого в районе Авачинского залива не подтверждаются, — сообщил Солодов в "Инстаграме".

Он отметил, что, по версии учёных, источником токсина могли стать микроводоросли. Но другие версии не исключаются, изучаются все "объекты накопленного экологического вреда". В том числе и версию о Козельском полигоне, где якобы могла быть утечка ракетного топлива. Однако, по заверению Солодова, там утечки не было. Местные власти в любом случае намерены добиться его рекультивации.