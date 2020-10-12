Сейсмолог заявил, что опасные токсины "водорослей-зомби" двигаются вдоль побережья Камчатки на юг

Пятна токсинов от ядовитых водорослей, которые, по мнению учёных, стали причиной гибели тысяч морских обитателей на Камчатке, продолжат движение по акватории на юг, но значительного ущерба морскому дну уже не нанесут. Об этом сегодня заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озёров.
— Этой проблеме деваться некуда, она должна двигаться по акватории на юг, но никакого ужаса там не будет. Хуже, чем на Камчатке, точно не будет, — заверил он.
Версия водорослей-убийц у берегов Камчатки вышла на первое местоЭти организмы выделяют огромное количество токсинов, животные в воде гибнут.
Озёров добавил, что сейчас в районе загрязнения находится судно с группой учёных. Специалисты выясняют масштабы урона, который, предположительно, нанесли токсичные водоросли дну Авачинского залива. Он добавил, что пока связи с коллегами нет.
Директор Института океанологии РАН оценил версию с "водорослями-зомби", погубившими берег КамчаткиПо словам гостя шоу "Дайте сказать", "красные приливы" — это очень распространённое явление.
Напомним, в конце сентября на побережье Авачинского залива выбросило тысячи мёртвых морских животных. Учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Назывались две возможные версии случившегося. За актуальной ситуацией на Камчатке можно следить в онлайне Лайфа.
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