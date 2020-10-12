Сейсмолог заявил, что опасные токсины "водорослей-зомби" двигаются вдоль побережья Камчатки на юг

Пятна токсинов от ядовитых водорослей, которые, по мнению учёных, стали причиной гибели тысяч морских обитателей на Камчатке, продолжат движение по акватории на юг, но значительного ущерба морскому дну уже не нанесут. Об этом сегодня заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озёров.

— Этой проблеме деваться некуда, она должна двигаться по акватории на юг, но никакого ужаса там не будет. Хуже, чем на Камчатке, точно не будет, — заверил он.