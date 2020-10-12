В Росприроднадзоре не выявили техногенных причин загрязнения у берегов Камчатки

Исследования проб не показывают техногенного загрязнения воды на Камчатке, однако они продолжаются. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
— Отбираем пробы и отсекаем один за одним возможные техногенные причины. Те превышения, которые там есть, <…> они не могли бы привести, по нашему мнению, к таким последствиям, — сказала она журналистам.
При этом в случае выявления техногенного нарушителя о нём обязательно будет проинформировано, заверила Радионова. По её словам, на месте загрязнения работают учёные из Академии наук. Кроме того, для исследований был привезён подводный аппарат, изучающий дно.
Версия водорослей-убийц у берегов Камчатки вышла на первое местоЭти организмы выделяют огромное количество токсинов, животные в воде гибнут.
По данным специалистов, к катастрофе могли привести водоросли или иная составляющая. Сейчас Росприроднадзор ждёт окончательного вердикта исследователей из РАН.
Экологическая ситуация на Камчатке. Онлайн. Неделя втораяВся страна следит за ситуацией на полуострове, где гибнут обитатели океана, а люди жалуются на проблемы со здоровьем после контакта с морской водой. Эксперты, в том числе независимые, пытаются выяснить причину ЧП. Лайф в режиме онлайн рассказывает о положении дел в регионе.
Напомним, в конце сентября на побережье Авачинского залива выбросило тысячи мёртвых морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Назывались две возможные версии случившегося.
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