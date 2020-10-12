В Росприроднадзоре не выявили техногенных причин загрязнения у берегов Камчатки

Исследования проб не показывают техногенного загрязнения воды на Камчатке, однако они продолжаются. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Отбираем пробы и отсекаем один за одним возможные техногенные причины. Те превышения, которые там есть, <…> они не могли бы привести, по нашему мнению, к таким последствиям, — сказала она журналистам.

При этом в случае выявления техногенного нарушителя о нём обязательно будет проинформировано, заверила Радионова. По её словам, на месте загрязнения работают учёные из Академии наук. Кроме того, для исследований был привезён подводный аппарат, изучающий дно.

По данным специалистов, к катастрофе могли привести водоросли или иная составляющая. Сейчас Росприроднадзор ждёт окончательного вердикта исследователей из РАН.