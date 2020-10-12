Глава Камчатки рассказал о новом случае гибели морских обитателей

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На Камчатке зафиксировали ещё один случай выброса погибших морских обитателей на берег полуострова. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, масштабы инцидента не такие крупные, как в первый раз, однако это говорит о том, что источником токсинов не может быть один промышленный объект.

— Да, это локальное явление шириной примерно 50 метров (соседние пляжи, по свидетельствам очевидцев, чистые), но всё равно это означает, что мы точно не можем говорить о том, что источником загрязнения был локальный техногенный объект в районе Петропавловска. Мы столкнулись с масштабным новым явлением, которое науке ещё предстоит осмыслить, — рассказал Солодов в "Фейсбуке".

Глава региона выразил уверенность в том, что, несмотря на основную рабочую версию загрязнения, связано оно так или иначе с изменением климата и выбросами отходов в Мировой океан, которые происходят в результате деятельности человека. Солодов добавил, что уже обратился к правительству страны с предложением создать научную группу для изучения неизвестного явления, убивающего морских животных.