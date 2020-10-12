РАН: Пик загрязнения воды на Камчатке миновал

Пик загрязнения морской экосистемы на Камчатке уже пройден, и она очень быстро восстанавливается после токсинного удара "водорослей-зомби", вызвавшего гибель морских организмов, сообщил на онлайн-конференции вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

Учёный рассказал, что морские беспозвоночные животные на Камчатке, согласно результатам анализов, сейчас погибли не из-за химических веществ, а из-за токсинов, выделяемых особым родом микроводорослей.

— Природа восстанавливается сама, и очень быстро. Мы сейчас воочию наблюдаем, как в течение нескольких дней, когда прошёл пик этого вредоносного течения, стремительно восстанавливается морская экосистема, — сказал Адрианов, добавив, что это явление надо "просто переждать".