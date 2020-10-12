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Биолог дала неутешительные прогнозы по срокам восстановления экосистемы в водах Камчатки

На это время, по её словам, в целях безопасности стоит отказаться от употребления в пищу морских обитателей.

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Фото © ТАСС / Анна Стрельченко

На цветение микроводорослей на Камчатке могли повлиять такие факторы, как глобальное потепление или сброс в воду различных веществ. Об этом Лайфу рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института океанологии РАН Тина Молодцова.

По её словам, растения могли воспринять создавшуюся обстановку в океане как наиболее благоприятную, что стало причиной резкого выброса токсинов. Биолог придерживается мнения, что нестабильное состояние океана так или иначе связано с антропогенным фактором. Молодцова добавила, что на восстановление экосистемы заражённых районов уйдёт довольно много времени.

Восстановление займёт довольно продолжительное время. В прибрежной зоне, грубо говоря, в первых пяти метрах у нас вымерло практически всё: нет ни ежей, ни микроскопических животных. Сначала оттуда должны уйти те микроскопические водоросли, которые развелись, — отмечает биолог.

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Губернатор считает, что произошедшее так или иначе связано с деятельностью людей.

Специалист также призвала не употреблять в пищу морских ежей, мидий, гребешков и других подводных обитателей прибрежных вод Камчатки, поскольку они могут сохранять в себе токсины в опасных для человека концентрациях. По мнению Молодцовой, потенциальная опасность может сохраняться до года.

Если где-то по побережью цветение не достигало такой степени, это совершенно не значит, что, например, мидии или двухстворчатые моллюски не накопили достаточно токсинов, чтобы не быть токсичными для человека, — считает эксперт.

Первые сообщения об обнаружении мёртвых обитателей Тихого океана появились в конце сентября. Вместе с тем на ухудшение самочувствия пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. Назывались две возможные версии случившегося, но на сегодняшний день многие специалисты сошлись во мнении, что за произошедшим стоят водоросли-убийцы, выделяющие ядовитые токсины. За актуальной ситуацией на Камчатке можно следить в онлайне Лайфа.

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