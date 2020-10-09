В Киргизии после масштабных митингов распущено правительство, снят премьер

Киргизия качнулась. Эксперты назвали страны, в которых могут "сдетонировать" госперевороты Вслед за беспорядками в Белоруссии, сражениями в Нагорном Карабахе и начинающимся "майданом" в Киргизии может последовать Казахстан. Кроме них под ударом ещё часть республик Закавказья и Донбасс.