В Киргизии после масштабных митингов распущено правительство, снят премьер

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в отставку уйдёт всё правительство во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.
— В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики, — говорится в документе.
Киргизия качнулась. Эксперты назвали страны, в которых могут "сдетонировать" госпереворотыВслед за беспорядками в Белоруссии, сражениями в Нагорном Карабахе и начинающимся "майданом" в Киргизии может последовать Казахстан. Кроме них под ударом ещё часть республик Закавказья и Донбасс.
Ранее Жээнбеков заявлял, что и сам готов уйти в отставку, как только будут утверждены легитимные руководители и страна вернётся на путь законности.
Напомним, что беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.
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