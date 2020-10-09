Вызволенный из СИЗО экс-президент Киргизии объявил о третьей революции

Протесты в Киргизии после парламентских выборов можно назвать третьей революцией, считает бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. Такое заявление он сделал на митинге в Бишкеке, где появился на публике впервые после освобождения. Его митингующие вызволили из СИЗО, пригрозив захватом здания Госкомитета нацбезопасности.
— Во время революции, к сожалению уже третьей, погиб юноша 19 лет из Баткена, из Лейлека. Погиб-то для тех, кто говорит, что это северяне выгнали южанина. Это говорят те, кто хочет расколоть опять нас, — сказал Атамбаев.
Напомним, что первая из этих революций была так называемой тюльпановой и произошла в 2005 году. Тогда свой пост покинул глава государства Аскар Акаев. Вторая силовая смена власти была в 2010 году, и в тот момент президентское кресло оставил Курманбек Бакиев. Оба они покинули страну.
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Напомним, беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицы Бишкека, захватили здание парламента и мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Кроме того, сложили свои полномочия губернаторы регионов и мэр Бишкека. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти, а ЦИК страны позднее признала недействительными итоги выборов в парламент.
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