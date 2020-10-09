Вызволенный из СИЗО экс-президент Киргизии объявил о третьей революции

Протесты в Киргизии после парламентских выборов можно назвать третьей революцией, считает бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. Такое заявление он сделал на митинге в Бишкеке, где появился на публике впервые после освобождения. Его митингующие вызволили из СИЗО, пригрозив захватом здания Госкомитета нацбезопасности.

— Во время революции, к сожалению уже третьей, погиб юноша 19 лет из Баткена, из Лейлека. Погиб-то для тех, кто говорит, что это северяне выгнали южанина. Это говорят те, кто хочет расколоть опять нас, — сказал Атамбаев.

Напомним, что первая из этих революций была так называемой тюльпановой и произошла в 2005 году. Тогда свой пост покинул глава государства Аскар Акаев. Вторая силовая смена власти была в 2010 году, и в тот момент президентское кресло оставил Курманбек Бакиев. Оба они покинули страну.