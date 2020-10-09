Скотч не помог. МКС продолжила терять воздух

В "протекающем" отсеке российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжилась утечка воздуха, несмотря на попытки космонавтов заклеить скотчем возможные дыры в корпусе. Давление в отсеке продолжает снижаться, сообщили находящиеся на орбите члены МКС. Это следует из переговоров с Землёй, транслирующихся NASA.

Модуль "Звезда", к которому причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс", накануне вечером был закрыт. Давление в нём составляло 732 миллиметра ртутного столба.

Утром 9 октября российский космонавт Иван Вагнер сообщил на Землю, что при открытии люка в "протекающий" отсек давление составляло 715 миллиметров ртутного столба. При этом он уточнил, что данные показатели неокончательные. Из-за неплотной подстыковки кабеля переносного аккумулятора камера GoPro, которая снимала показания мановакуумметра, отключилась раньше времени.