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Скотч не помог. МКС продолжила терять воздух

За почти 12 часов давление в модуле "Звезда" снизилось более чем на 15 миллиметров ртутного столба.

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Вид Земли с борта Международной космической станции (МКС). Фото © ТАСС / NASA / ZUMA Wire

В "протекающем" отсеке российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжилась утечка воздуха, несмотря на попытки космонавтов заклеить скотчем возможные дыры в корпусе. Давление в отсеке продолжает снижаться, сообщили находящиеся на орбите члены МКС. Это следует из переговоров с Землёй, транслирующихся NASA.

Модуль "Звезда", к которому причаливают пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс", накануне вечером был закрыт. Давление в нём составляло 732 миллиметра ртутного столба.

Утром 9 октября российский космонавт Иван Вагнер сообщил на Землю, что при открытии люка в "протекающий" отсек давление составляло 715 миллиметров ртутного столба. При этом он уточнил, что данные показатели неокончательные. Из-за неплотной подстыковки кабеля переносного аккумулятора камера GoPro, которая снимала показания мановакуумметра, отключилась раньше времени.

В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

Уточняется, что в него могут войти космонавты Олег Новицкий, Пётр Дубров и Андрей Борисенко.

В последний раз утечка воздуха на МКС происходила в августе этого года. Тогда проблему обнаружили в американском сегменте станции. А меньше двух недель назад в той же американской части МКС произошла утечка аммиака. Наиболее вероятной причиной утечки воздуха на станции специалисты называли износившиеся со временем резиновые уплотнения в стыковочном узле модуля "Звезда".

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