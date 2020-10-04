Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

Эксперты российского Центра управления полётами считают, что возможная причина утечки воздуха на Международной космической станции — износившиеся со временем резиновые уплотнения в стыковочном узле модуля "Звезда". Это следует из транслирующихся НАСА переговоров космонавтов с подмосковным ЦУПом.
Стыковочный узел находится в кормовой части космического модуля "Звезда". К нему причаливают пилотируемые корабли "Союз" и транспортно-грузовые "Прогрессы".
Российским космонавтам Анатолию Иваншину и Ивану Вагнеру было поручено снять защитный кожух со стыковочного механизма и проклеить специальным скотчем резиновые уплотнения. Далее планируется системно проверять герметичность "протекающей" промежуточной камеры модуля "Звезда", в которой находится стыковочный узел.
Учёные нашли аномалии в мозге космонавтов на МКСОднако они бесследно исчезают спустя некоторое время после возвращения.
В последний раз утечка воздуха на МКС происходила в августе этого года. Тогда проблему обнаружили в американском сегменте станции. А меньше двух недель назад в той же американской части МКС произошла утечка аммиака.
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