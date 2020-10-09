В Москве 25-летняя мать продала дочь за 300 тысяч. Покупатели оказались в погонах

В Москве 25-летняя мать попыталась продать собственную новорождённую дочь найденным через соцсети покупателям. Как сообщает Следственный комитет России, родительница просила за малышку 300 тысяч рублей.

— Обвиняемая из корыстных побуждений разместила в сети Интернет объявление о поиске приёмных родителей для своей новорождённой дочери. В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денежных средств в размере 300 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Далее в дело вступили оперативники под прикрытием. В ходе переписки они договорились с жительницей Дагестана о покупке девочки. Сделка состоялась 8 октября в одной из московских кофеен. После получения денег мать передала ребёнка покупательнице и написала расписку. Женщину сразу же задержали. В отношении неё возбуждено дело по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Свою вину она уже признала.

Как стало известно Лайфу, малышке всего семь дней от роду. На данный момент она находится в Детской городской больнице № 9 им. Сперанского, её жизни ничего не угрожает.