Гости убили жителя Саратова за некрасивый ремонт в его доме

Вечеринка с гостями обернулась смертью жителя Саратова, который недавно сделал ремонт. Мужчины распивали спиртное в частном доме на улице Отрадной. 40-летний гость не оценил то, как изменилось жилище. На этой почве и случился конфликт.

Решили выйти и поговорить по-мужски. По данным СУ СКР по Саратовской области, гость и его 49-летний товарищ вывели хозяина дома во двор, где стали избивать руками и ногами, а 40-летний злоумышленник, кроме того, с силой ударил потерпевшего головой о дверь. На шум выбежала супруга пострадавшего и вызвала скорую. Однако спасти мужчину не удалось.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тупая травма головы. Виновников произошедшего задержали и судили по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего. Согласно приговору, 40-летнему мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, 49-летнему — в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.