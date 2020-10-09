Изобретателя нашли мёртвым в Москве после СМС внучке со словами "я умер"

Писатель и изобретатель Марк Эльяш найден мёртвым в собственной квартире в российской столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Накануне внучка пенсионера получила от него сообщение в мессенджере с текстом: "Я умер". Женщина приехала к деду и обнаружила его тело и предсмертную записку, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Марк Львович в последнее время тяжело болел. Изобретателю было 85 лет.

Марк Эльяш является советским и российским инженером, изобретателем, прозаиком, сценаристом и драматургом. Он написал несколько повестей, роман "Риск", сценарий фильма "Ответная мера". Марк Львович получил свыше 60 патентов и выпустил 10 научно-технических книг, а также 47 журнальных публикаций.