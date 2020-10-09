Главу Минобразования Архангельской области задержали по подозрению в педофилии

Бабник и сексуальный маньяк. Почему Лаврентия Берию обвиняли в изнасилованиях и педофилии? Вокруг серого кардинала СССР до сих пор ходят слухи, будто бы в перерывах между работой в спецслужбах и курированием атомной программы Лаврентий Берия совратил десятки молодых женщин. Выяснить, так ли это на самом деле, пытались многие историки.