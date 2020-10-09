Главу Минобразования Архангельской области задержали по подозрению в педофилии

И.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержали по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. В здании Правительства Архангельской области и в кабинете самого Гнедышева прошли обыски.
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По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года вёл интернет-переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, "оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Проверяются все контакты подозреваемого в Сети. Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела, — сообщили в СК.
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Юрий Гнедышев стал исполняющим обязанности министра образования Архангельской области в конце августа 2020 года, когда министр Олег Полухин ушёл в отставку. До этого он был заместителем Полухина. До работы в министерстве подозреваемый был директором северодвинской гимназии № 14. По данным сайта гимназии, в 1995–1998 годах Гнедышев работал учителем математики и физики, в 1998–2001 годах — учителем информатики в Северодвинской средней общеобразовательной школе № 29.
Гнедышев женат, воспитывает двух дочерей.
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