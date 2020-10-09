Сделка за чашкой кофе. Лайф узнал, где задержали торговавшую дочерью мать

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Лайф побывал в московской кофейне, где 25-летняя мать попыталась продать свою новорождённую дочь. Женщина встретилась с покупателями в одной из "Шоколадниц", не подозревая, что "будущие родители" — полицейские.

Мать пришла на сделку с малышкой. Она с покупателями расположилась за столиком на втором этаже заведения, но ничего заказывать не стала. Речь сразу зашла о сделке. По словам одного из официантов, спустя некоторое время нагрянули полицейские и вывели женщину из здания. Он также отметил, что мать была в адекватном состоянии. Пьяной она не казалась.