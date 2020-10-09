Сделка за чашкой кофе. Лайф узнал, где задержали торговавшую дочерью мать

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Лайф побывал в московской кофейне, где 25-летняя мать попыталась продать свою новорождённую дочь. Женщина встретилась с покупателями в одной из "Шоколадниц", не подозревая, что "будущие родители" — полицейские.
Мать пришла на сделку с малышкой. Она с покупателями расположилась за столиком на втором этаже заведения, но ничего заказывать не стала. Речь сразу зашла о сделке. По словам одного из официантов, спустя некоторое время нагрянули полицейские и вывели женщину из здания. Он также отметил, что мать была в адекватном состоянии. Пьяной она не казалась.
В Москве 25-летняя мать продала дочь за 300 тысяч. Покупатели оказались в погонахДевушка начала "заботиться о будущем" малышки ещё во время беременности — искала новую семью ребёнку через соцсети.
Ранее сообщалось, что женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница города Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.
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