В Роспотребнадзоре рассказали, сколько действуют антисептики

Кожные антисептики обладают противомикробным действием на протяжении разного времени, одни — до трёх часов, другие — дольше. Об этом рассказала руководитель эпидемиологической службы, врач-эпидемиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова.
— Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые — до трёх часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени, — цитирует специалиста ТАСС.
Квасова отметила, что ко всем антисептикам прилагается инструкция, в которой указан режим обработки рук. Для наибольшей эффективности, отметила эпидемиолог, рекомендуется нанести на кожу 3–5 мл антисептика и втереть его до полного высыхания. Использовать средства необходимо в общественных местах до и после контакта с различными предметами, в том числе защитными, а также касания носа и прикрывания рта.
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