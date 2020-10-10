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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько действуют антисептики

А также дали рекомендации по их использованию.

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Кожные антисептики обладают противомикробным действием на протяжении разного времени, одни — до трёх часов, другие — дольше. Об этом рассказала руководитель эпидемиологической службы, врач-эпидемиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова.

Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые — до трёх часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени, — цитирует специалиста ТАСС.

Квасова отметила, что ко всем антисептикам прилагается инструкция, в которой указан режим обработки рук. Для наибольшей эффективности, отметила эпидемиолог, рекомендуется нанести на кожу 3–5 мл антисептика и втереть его до полного высыхания. Использовать средства необходимо в общественных местах до и после контакта с различными предметами, в том числе защитными, а также касания носа и прикрывания рта.

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Медики советуют не увлекаться этим защитным средством, чтобы оно само не стало проблемой.

Ранее сообщалось, что стоимость антисептиков и перчаток в России превысила весенние показатели.

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