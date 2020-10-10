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Учёные рассказали об опасности стирки во время пандемии коронавируса

Наибольшему риску подвержены женщины в семьях с детьми или несколькими поколениями.

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Женщины среднего возраста могут подвергаться наибольшему риску заражения коронавирусом, потому что стирают дома, к такому выводу пришли учёные из исследовательской группы SPI-B, сообщает Daily Mail.

Специалисты отмечают, что обычно бремя работы по дому, включая уборку поверхностей, приготовление пищи и стирку, берут на себя именно женщины, поэтому они больше всего и подвержены инфекции, которая может передаваться от других членов семьи.

Могут быть даже волдыри. Учёные назвали новые симптомы коронавируса

Они могут проявляться по-разному — в зависимости от особенностей организма и возраста инфицированных.

Существует вероятность, что капли из дыхательных путей, содержащие коронавирус, останутся на поверхностях и материалах до трёх дней. Учёные подчеркнули, что матери в семьях с детьми или женщины, проживающие с несколькими поколениями, подвержены наибольшему риску.

Ранее учёные рассказали, как уничтожить коронавирус на одежде. Лёгкая стирка в этом случае не поможет.

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