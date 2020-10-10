"Взял на себя родительские функции". Психолог рассказала, как на старших детях отразится история с "девочкой из шкафа"

Психолог Мария Розенсон рассказала о том, как на старших детях отразится ситуация с малышкой, которую мать из города Карпинска Свердловской области держала в шкафу и морила голодом.

Специалист уверена, что 13-летнему мальчику потребуется психологическое или даже психиатрическое наблюдение, оценку его состоянию должен дать врач.

По мнению психолога, подросток взял на себя родительские функции по отношению к младшим детям. Именно он подкармливал кроху в шкафу, благодаря чему она осталась жива. Мальчик был значимой фигурой и для трёхлетней сестрёнки. Сейчас детей отдали разным бабушкам.

— То, что их разделили в такой ситуации, плохо. Дело в том, что, видимо, мальчик взял на себя вообще родительские функции. И он значимая фигура для детей помладше. И, поскольку он это делал, это его заставляло быть психологически сохранным, — отметила Розенсон в интервью изданию "Е1".

Специалист добавила, что мальчику-подростку будет сложно пережить разлуку с матерью и принять то, что женщина психически больна, поскольку она в любом случае остаётся значимым человеком для сына.

Что же касается младшей трёхлетней девочки, ей тоже понадобится консультация специалистов. Розенсон напомнила, что ребёнок рассказывал о "кукле Полине", которая живёт в шкафу. Психолог не уверена, осознавала ли сестра, что малышка живая, а не игрушечная.

— В три года ребёнок чувствует: ему дали игрушечную собачку или он играет с живой. Другое дело, если у девочки не было другой реальности, — заключила Розенсон.