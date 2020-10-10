"Взял на себя родительские функции". Психолог рассказала, как на старших детях отразится история с "девочкой из шкафа"

Психолог Мария Розенсон рассказала о том, как на старших детях отразится ситуация с малышкой, которую мать из города Карпинска Свердловской области держала в шкафу и морила голодом.
Специалист уверена, что 13-летнему мальчику потребуется психологическое или даже психиатрическое наблюдение, оценку его состоянию должен дать врач.
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По мнению психолога, подросток взял на себя родительские функции по отношению к младшим детям. Именно он подкармливал кроху в шкафу, благодаря чему она осталась жива. Мальчик был значимой фигурой и для трёхлетней сестрёнки. Сейчас детей отдали разным бабушкам.
— То, что их разделили в такой ситуации, плохо. Дело в том, что, видимо, мальчик взял на себя вообще родительские функции. И он значимая фигура для детей помладше. И, поскольку он это делал, это его заставляло быть психологически сохранным, — отметила Розенсон в интервью изданию "Е1".
Специалист добавила, что мальчику-подростку будет сложно пережить разлуку с матерью и принять то, что женщина психически больна, поскольку она в любом случае остаётся значимым человеком для сына.
"В шкафу живёт кукла Полина". Дети полгода подкармливали ребёнка, пока мать морила его голодомВ детском саду рассказы трёхлетней Леры про живую куклу принимали за её фантазии. Никому и в голову не могло прийти, что всё это время девочка говорила про истощённого живого младенца, которого мать Леры прятала в шкафу полгода.
Что же касается младшей трёхлетней девочки, ей тоже понадобится консультация специалистов. Розенсон напомнила, что ребёнок рассказывал о "кукле Полине", которая живёт в шкафу. Психолог не уверена, осознавала ли сестра, что малышка живая, а не игрушечная.
— В три года ребёнок чувствует: ему дали игрушечную собачку или он играет с живой. Другое дело, если у девочки не было другой реальности, — заключила Розенсон.
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Напомним, ранее сообщалось, что женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.
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