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"Взял на себя родительские функции". Психолог рассказала, как на старших детях отразится история с "девочкой из шкафа"

Специалист не уверена, осознавала ли младшая дочь, что её сестрёнка не кукла, а живой ребёнок.

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Фото © LIFE

Психолог Мария Розенсон рассказала о том, как на старших детях отразится ситуация с малышкой, которую мать из города Карпинска Свердловской области держала в шкафу и морила голодом.

Специалист уверена, что 13-летнему мальчику потребуется психологическое или даже психиатрическое наблюдение, оценку его состоянию должен дать врач.

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Горе-мамаша теперь стала фигуранткой уголовного дела, а малышку отправили на лечение.

По мнению психолога, подросток взял на себя родительские функции по отношению к младшим детям. Именно он подкармливал кроху в шкафу, благодаря чему она осталась жива. Мальчик был значимой фигурой и для трёхлетней сестрёнки. Сейчас детей отдали разным бабушкам.

То, что их разделили в такой ситуации, плохо. Дело в том, что, видимо, мальчик взял на себя вообще родительские функции. И он значимая фигура для детей помладше. И, поскольку он это делал, это его заставляло быть психологически сохранным,отметила Розенсон в интервью изданию "Е1".

Специалист добавила, что мальчику-подростку будет сложно пережить разлуку с матерью и принять то, что женщина психически больна, поскольку она в любом случае остаётся значимым человеком для сына.

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В детском саду рассказы трёхлетней Леры про живую куклу принимали за её фантазии. Никому и в голову не могло прийти, что всё это время девочка говорила про истощённого живого младенца, которого мать Леры прятала в шкафу полгода.

Что же касается младшей трёхлетней девочки, ей тоже понадобится консультация специалистов. Розенсон напомнила, что ребёнок рассказывал о "кукле Полине", которая живёт в шкафу. Психолог не уверена, осознавала ли сестра, что малышка живая, а не игрушечная.

В три года ребёнок чувствует: ему дали игрушечную собачку или он играет с живой. Другое дело, если у девочки не было другой реальности, заключила Розенсон.

Напомним, ранее сообщалось, что женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.

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