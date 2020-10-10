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"Серёже было плохо". Друг семьи рассказал, как Королёва и Тарзан переживают историю с изменой

По словам мужчины, звёздная пара сама разберётся со своей личной жизнью.

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Фото © Instagram / Сергей Глушко (Тарзан)

Тарзан и Наташа Королёва тяжело переживают историю с изменой и общественный резонанс, поднявшийся после того, как она стала достоянием общественности, об этом рассказал друг семьи Вадим Манукян.

Наташа переживает, Серёже было плохо. И ради этого стоило затевать перетряску грязного белья? Они сами разберутся со своей личной жизнью! подчеркнул он в беседе с "Московским комсомольцем".

Наташа Королёва впервые высказалась об измене Тарзана, объяснив, почему она всё простила

Недавно пара оказалась в центре скандала из-за внезапно объявившейся любовницы Сергея Глушко. Певица до последнего не высказывалась напрямую о ситуации, но наконец решила её прояснить.

Манукян добавил, что каждый день беседует с Королёвой, обсуждает подробности разразившегося скандала. Мужчина отметил, что успокаивает певицу, и выразил надежду, что вскоре история перетечёт в плоскость серьёзного общественного обсуждения.

Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана, которая якобы от него беременна, а заявление в полицию — это лишь желание артистки отомстить сопернице. Девушка рассказала свою версию об отношениях с Тарзаном и призналась, что теперь боится за свою жизнь.

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