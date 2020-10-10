"Серёже было плохо". Друг семьи рассказал, как Королёва и Тарзан переживают историю с изменой

Тарзан и Наташа Королёва тяжело переживают историю с изменой и общественный резонанс, поднявшийся после того, как она стала достоянием общественности, об этом рассказал друг семьи Вадим Манукян.

— Наташа переживает, Серёже было плохо. И ради этого стоило затевать перетряску грязного белья? Они сами разберутся со своей личной жизнью! — подчеркнул он в беседе с "Московским комсомольцем".

Манукян добавил, что каждый день беседует с Королёвой, обсуждает подробности разразившегося скандала. Мужчина отметил, что успокаивает певицу, и выразил надежду, что вскоре история перетечёт в плоскость серьёзного общественного обсуждения.