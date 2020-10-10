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"Задачи неизменно решаете на отлично". Путин высоко оценил работу сельского хозяйства в период пандемии — видео

Глава государства подчеркнул, что урожай в этом году будет хорошим — более 100 миллионов тонн зерновых.

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Видео © Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и высоко оценил результаты их труда в период пандемии коронавируса.

Вы обеспечиваете продовольственную безопасность России, укрепляете позиции нашей страны как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. И все эти задачи неизменно решаете на отлично. В самые сложные месяцы и недели этого года не допустили сбоев в поставках продовольствия, — подчеркнул глава государства.

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В 1770 году представители ингушского народа принесли присягу в месте, получившим название "Барта босе" или "Склон согласия".

Путин отметил, что в период пандемии агропромышленный комплекс продолжал стабильно работать, вовремя начались посевной сезон и уборочная кампания. Российский лидер выразил уверенность, что урожай будет хороший — более 100 миллионов тонн зерновых. Он добавил, что ранее такие сборы считались рекордными, а сейчас — стабильными.

Президент отметил, что работники отечественного АПК осваивают передовые технологии, а впереди их ждут новые успехи и свершения. По его словам, в будущем немало предстоит сделать для эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства России.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ упразднило неактуальные акты в сельском хозяйстве и рыболовстве.

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