"Задачи неизменно решаете на отлично". Путин высоко оценил работу сельского хозяйства в период пандемии — видео

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Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и высоко оценил результаты их труда в период пандемии коронавируса.

— Вы обеспечиваете продовольственную безопасность России, укрепляете позиции нашей страны как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. И все эти задачи неизменно решаете на отлично. В самые сложные месяцы и недели этого года не допустили сбоев в поставках продовольствия, — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в период пандемии агропромышленный комплекс продолжал стабильно работать, вовремя начались посевной сезон и уборочная кампания. Российский лидер выразил уверенность, что урожай будет хороший — более 100 миллионов тонн зерновых. Он добавил, что ранее такие сборы считались рекордными, а сейчас — стабильными.

Президент отметил, что работники отечественного АПК осваивают передовые технологии, а впереди их ждут новые успехи и свершения. По его словам, в будущем немало предстоит сделать для эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства России.