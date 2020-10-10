250 лет вместе. Путин поздравил жителей Ингушетии с годовщиной единения с Россией

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 250-летием единения республики с Россией. В поздравительной телеграмме главы государства говорится, что это событие стало важной вехой как в укреплении российской государственности, так и в жизни самого ингушского народа.

— Вы по праву можете гордиться ратными подвигами и трудовыми свершениями своих предков, их уникальным вкладом в сбережение самобытной культуры и традиций народов нашей многонациональной страны, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Как подчеркнул глава государства, Ингушетия и её жители участвуют в проектах и инициативах в экономике и социальной сфере, в агропромышленном и туристическом комплексах. Отдельно важным направлением является обеспечение мира и стабильности как в Ингушетии, так и на Северном Кавказе в целом.

— Отрадно, что нынешнее поколение жителей республики с глубоким уважением относится к своей истории, отеческим заветам и обычаям, принимает активное участие в решении ключевых общенациональных задач. <...> Желаю вам успехов, новых достижений и всего наилучшего, — отметил Путин.