Сознательность воспитывать штрафами. Онищенко выступил против жёстких ограничений из-за пандемии

Введение в России жёстких ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, аналогичных весенним, абсолютно недопустимо как с экономической, так и с медицинской точки зрения. Необходимо воспитать в россиянах сознательное отношение к своему здоровью и к окружающим людям, в частности, посредством наказаний за безответственность. Об этом заявил ТАСС академик РАН, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
— Не надо, я убеждён и говорю: не надо. Возвращаться к весенним ограничения — это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться, — сказал парламентарий.
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Онищенко полагает, что приоритетной задачей во время пандемии является воспитание в гражданах ответственного отношения к ситуации, и достижение этой цели возможно в первую очередь через штрафы и наказания. При этом, по его мнению, население нужно сначала обеспечить доступными средствами индивидуальной защиты.
— Возвращение жёстких ограничительных мер вплоть до карантина может пагубно сказаться и с медицинской точки зрения. Это люди, сидящие взаперти в условиях гиподинамии и хронического стресса, не получающие медицинскую помощь, — заключил бывший главный санитарный врач РФ.
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В пятницу, 9 октября, Федеральный оперативный штаб сообщил, что число заразившихся CoViD-19 в России за сутки возросло ещё на 12 126 человек. Это рекордно высокая суточная отметка с начала пандемии. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что следующая неделя станет решающей: если действующие правила будут соблюдаться гражданами в полной мере, то может появиться шанс "стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер".
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