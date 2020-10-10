Сознательность воспитывать штрафами. Онищенко выступил против жёстких ограничений из-за пандемии

Введение в России жёстких ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, аналогичных весенним, абсолютно недопустимо как с экономической, так и с медицинской точки зрения. Необходимо воспитать в россиянах сознательное отношение к своему здоровью и к окружающим людям, в частности, посредством наказаний за безответственность. Об этом заявил ТАСС академик РАН, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

— Не надо, я убеждён и говорю: не надо. Возвращаться к весенним ограничения — это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться, — сказал парламентарий.

Онищенко полагает, что приоритетной задачей во время пандемии является воспитание в гражданах ответственного отношения к ситуации, и достижение этой цели возможно в первую очередь через штрафы и наказания. При этом, по его мнению, население нужно сначала обеспечить доступными средствами индивидуальной защиты.

— Возвращение жёстких ограничительных мер вплоть до карантина может пагубно сказаться и с медицинской точки зрения. Это люди, сидящие взаперти в условиях гиподинамии и хронического стресса, не получающие медицинскую помощь, — заключил бывший главный санитарный врач РФ.