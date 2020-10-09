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"Это самый последний шаг". Собянин заявил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса

По словам мэра, это влияет на социальную составляющую, а также на здоровье и благосостояние граждан.

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Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Москвы не хотят закрывать город из-за пандемии коронавируса, такие меры являются "самым последним шагом". Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

Конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринимать, — отметил он.

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По его словам, в мэрии прекрасно понимают, что люди устали от ограничений, однако всем нам нужно "собраться и продержаться ещё несколько месяцев".

По словам Собянина, любое решение в таких ситуациях должно включать как психологическую составляющую, так и социальную, экономическую, медицинскую и так далее.

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В то же время маски подешевели почти на четверть.

Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей. Как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало, как можно меньше умерло, вот это самый главный фактор. Второй фактор — это, конечно, экономика. Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, — перечислил мэр. Это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей, но и просто впрямую на здоровье и благосостояние людей.

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Она также уточнила период, когда ситуация в стране с CoViD-19 должна стабилизироваться.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено ещё 12 126 человек с коронавирусом. Это максимальное значение за всё время. Прежний антирекорд был поставлен 11 мая — 11 656 человек. При этом в Москве за сутки выявлен 3701 новый случай коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1424 пациента, а всего число поборовших болезнь превышает уже 259 тысяч.

Ранее в пятницу Собянин заявил, что власти Москвы предоставляют гражданам полную информацию по ситуации с коронавирусом и "ничего не замазывают", когда говорят о статистике.

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