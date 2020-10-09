"Это самый последний шаг". Собянин заявил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не хотят закрывать город из-за пандемии коронавируса, такие меры являются "самым последним шагом". Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.



— Конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринимать, — отметил он.

По словам Собянина, любое решение в таких ситуациях должно включать как психологическую составляющую, так и социальную, экономическую, медицинскую и так далее.

— Конечно, на первом месте стоит жизнь и здоровье людей. Как обеспечить, чтобы как можно меньше москвичей пострадало, как можно меньше умерло, вот это самый главный фактор. Второй фактор — это, конечно, экономика. Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, — перечислил мэр. — Это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей, но и просто впрямую на здоровье и благосостояние людей.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено ещё 12 126 человек с коронавирусом. Это максимальное значение за всё время. Прежний антирекорд был поставлен 11 мая — 11 656 человек. При этом в Москве за сутки выявлен 3701 новый случай коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1424 пациента, а всего число поборовших болезнь превышает уже 259 тысяч.