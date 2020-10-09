Дедушка найденной в шкафу девочки не знал о её существовании: Жена не может прийти в себя

Родители 37-летней жительницы Карпинска, которая полгода прятала в шкафу новорождённую дочь, намерены забрать малышку к себе. Они не понимают, почему дочь скрыла рождение девочки, несмотря на то что они неоднократно спрашивали, есть ли у неё проблемы.

Александр Иванович говорит, что на женщину в последнее время навалилось много трудностей. Юлия на протяжении года одна кормила семью, оплачивала кредит и вносила арендную плату за квартиру, поскольку муж не работал. В январе она рассталась с супругом, а затем при поддержке родителей купила квартиру на материнский капитал. По словам отца, Юлию уволили и ей пришлось искать новую работу, а также одной поднимать тринадцатилетнего сына и трёхлетнюю дочь.

Родители старались помогать дочери, покупали продукты и часто спрашивали, не нужны ли ей деньги. Женщина заверила, что кредит уже выплатила и всё у неё хорошо. О внучке они узнали вместе со всеми из новостей. По словам Александра Ивановича, бабушка всё ещё не может прийти в себя. Старшие внуки сейчас у них, но о малышке ничего не говорят. Однако родители Юлии твёрдо намерены не допустить, чтобы их младшая внучка попала в детдом.

— Это наша внучка, мы её не бросим и никому не отдадим! Мы уже были у неё в больнице, привезли ей мази, памперсы. Дочь я видел вчера, перед тем как её отвезли в больницу. Она нам сказала лишь: "Если заберут детей — повешусь", — рассказал Александр Иванович в беседе с e1.ru.