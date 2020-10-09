Дедушка найденной в шкафу девочки не знал о её существовании: Жена не может прийти в себя

Родители 37-летней жительницы Карпинска, которая полгода прятала в шкафу новорождённую дочь, намерены забрать малышку к себе. Они не понимают, почему дочь скрыла рождение девочки, несмотря на то что они неоднократно спрашивали, есть ли у неё проблемы.
Александр Иванович говорит, что на женщину в последнее время навалилось много трудностей. Юлия на протяжении года одна кормила семью, оплачивала кредит и вносила арендную плату за квартиру, поскольку муж не работал. В январе она рассталась с супругом, а затем при поддержке родителей купила квартиру на материнский капитал. По словам отца, Юлию уволили и ей пришлось искать новую работу, а также одной поднимать тринадцатилетнего сына и трёхлетнюю дочь.
Родители старались помогать дочери, покупали продукты и часто спрашивали, не нужны ли ей деньги. Женщина заверила, что кредит уже выплатила и всё у неё хорошо. О внучке они узнали вместе со всеми из новостей. По словам Александра Ивановича, бабушка всё ещё не может прийти в себя. Старшие внуки сейчас у них, но о малышке ничего не говорят. Однако родители Юлии твёрдо намерены не допустить, чтобы их младшая внучка попала в детдом.
— Это наша внучка, мы её не бросим и никому не отдадим! Мы уже были у неё в больнице, привезли ей мази, памперсы. Дочь я видел вчера, перед тем как её отвезли в больницу. Она нам сказала лишь: "Если заберут детей — повешусь", — рассказал Александр Иванович в беседе с e1.ru.
Вертолёт с найденной в шкафу истощённой малышкой вылетел в ЕкатеринбургДевочку доставят в Областную детскую клиническую больницу № 1.
Ранее сообщалось, что в городе Карпинске Свердловской области женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Шокированные женщины при виде малышки начали рыдать и отчитывать Юлию. Оказалось, что она родила полгода назад и всё это время прятала малышку, морила её голодом. Мать заявила, что дочка не всё время жила в шкафу.
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