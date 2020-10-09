"Ты ребёнка испортила". Появилось видео с женщинами, которые нашли младенца в шкафу подруги

Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые сразу после обнаружения истощённой полугодовалой девочки в шкафу жительницы города Карпинска (Свердловская область). На них подруги рыдают и отчитывают мать за то, что она так чудовищно поступила с ребёнком.

– Юля, ты что сдурела?! Ты что ребёнка испортила? Юля, возьми себя в руки... На ребёнка посмотри, тебе её не жалко? – обращается к матери женщина, укачивая малышку на руках, а та спокойно констатирует: "Испортила".

Ещё одна из подруг заявляет, что изначально просила подругу отдать малышку ей.