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"Ты ребёнка испортила". Появилось видео с женщинами, которые нашли младенца в шкафу подруги

Одна из них признаётся, что предлагала отдать ребёнка ей.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые сразу после обнаружения истощённой полугодовалой девочки в шкафу жительницы города Карпинска (Свердловская область). На них подруги рыдают и отчитывают мать за то, что она так чудовищно поступила с ребёнком.

– Юля, ты что сдурела?! Ты что ребёнка испортила? Юля, возьми себя в руки... На ребёнка посмотри, тебе её не жалко? – обращается к матери женщина, укачивая малышку на руках, а та спокойно констатирует: "Испортила".

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Омбудсмен готовит обращение в прокуратуру.

Ещё одна из подруг заявляет, что изначально просила подругу отдать малышку ей.

Ранее сообщалось, что женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница города Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.

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